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"هفضحك يا أحمد يا خاين".. سر لافتات تجتاح شوارع المنيا

10:46 م السبت 31 مايو 2025

سر لافتات تجتاح شوارع المنيا

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المنيا- جمال محمد:

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لمنشورات ورقية مطبوعة ومعلقة على أعمدة الإنارة في شوارع محافظة المنيا، تضمنت باركود مصحوبًا بعبارة مثيرة للجدل: "هفضحك في المنيا كلها يا أحمد يا خاين يا كداب".

على عكس ما اعتقده رواد السوشيال ميديا للوهلة الأولى بأن وراء المنشور فتاة تعرضت للخيانة، تبين أن الواقع مختلف تمامًا، فالمفاجأة كشفت أن هذه العبارة المثيرة للفضول كانت مجرد حيلة تسويقية غير تقليدية، لجأ إليها أصحاب كافتيريات جديدة لعمل دعاية لهم.

وبمسح الباركود، يتفاجأ المستخدمون بأنهم يُحَوَّلون إلى صفحة الكافية الجديد، في طريقة مبتكرة لجذب الانتباه وإثارة الفضول حول الأماكن الجديدة، واختلفت ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض لمثل هذا النوع من الدعاية.

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المنيا حيلة تسويقية كافتيريات جديدة لافتات تجتاح شوارع المنيا
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