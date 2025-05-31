انتشار مكثف لسيارات ومعدات الصرف الصحي بشوارع الإسكندرية- صور



الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تواصل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية نشر سيارات ومعدات الصرف الصحي بمختلف الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية، اليوم السبت، لكسح أي تجمعات لمياه الأمطار، واستمرار السيولة المرورية.

كانت موجة مفاجئة من الطقس السيئ ضربت سواحل الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، يصاحبها عواصف وأمطار رعدية غزيرة وثلوج وبرق أثارت فزع المواطنين.

وأعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الرعدية والرياح متفاوتة الشدة.

وقرر مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، تأجيل الامتحانات المقرر عقدها اليوم السبت، للطلاب وذلك بجميع كليات ومعاهد الجامعة إلى موعد آخر بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، تأجيل ميعاد امتحانات الشهادة الإعدادية غدا السبت لمدة ساعة لتبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا بدلًا من الساعة التاسعة صباحَا

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