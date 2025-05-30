والدة إبراهيم شيكا تكشف تفاصيل صادمة: "أرملة ابني تحرمني من حقي"

الغربية - مروة شاهين:

كشفت والدة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، نجم نادي الزمالك السابق، تفاصيل مؤثرة حول خلافاتها مع أرملة نجلها عقب وفاته، متهمةً إياها بالاستيلاء على ميراثها وطرد ابنتها من شقتها فى القاهرة.

وقالت والدة "شيكا" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "آخر مرة رأيت فيها زوجة ابني كانت منذ 10 أيام، جاءت لتقنعني بالحصول على 50 ألف جنيه مقابل التوقيع أمام المحكمة بأنني حصلت على كامل ميراثي، وهو ما رفضته بشدة".

وأضافت الأم،أنها تعلم أن نجلها كان يمتلك أموالًا في البنك من متبرعين خلال فترة مرضه، وأنها أيضًا تلقت أموالًا بعد وفاته، لكن أرملة ابنها لم تعطها شيئًا، رغم علمها بظروفها المعيشية الصعبة وأنها لا تملك دخلًا سوى معاش "تكافل وكرامة".

وأشارت والدة اللاعب إلى أن "شيكا" انفصل عن زوجته قبل وفاته بأقل من عام لمدة شهرين بسبب خلافات بينهما، وأنها هي من سعت للصلح بينهما من أجل الأطفال، وفي تلك الفترة، وعدها نجلها بشراء منزل مكون من طابقين لزواج شقيقه فيه وإقامة مشروع له داخل القرية للإنفاق منه وأداء مناسك الحج، لكنه لم يتمكن من تنفيذ وعده بعد عودة زوجته.

وأوضحت والدة لاعب الزمالك السابق أن هذه الملاحظات تزامنت مع رفض أرملة الراحل، هبة التركي، الاعتراف بوجود أي ممتلكات أو أرصدة بنكية باسمه، مما زاد من توتر العلاقة ودفع الأم للمطالبة بفتح تحقيق شامل لضمان حصول الأسرة على حقوقها القانونية والشرعية.

اقرأ أيضاً:

والدة إبراهيم شيكا تثير الجدل: "لقينا الحبر على إيده بعد الوفاة"

عايزة تديني 50 ألف بس".. تفاصيل صراع الميراث بين والدة إبراهيم شيكا وأرملته