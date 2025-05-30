والدة إبراهيم شيكا تثير الجدل: "لقينا الحبر على إيده بعد الوفاة"

الغربية – مروة شاهين:

أثارت أسرة لاعب الزمالك السابق الراحل إبراهيم شيكا، تساؤلات عديدة حول مصير ممتلكاته عقب وفاته، بعدما كشفت والدته عن ملاحظة غير معتادة أثارت قلقهم ودفعتهم للتشكيك في إجراءات ما قبل الوفاة.

وقالت والدة شيكا، في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن شقيقة الراحل لاحظت وجود آثار حبر على يده قبل الدفن، ما فتح باب التساؤلات حول احتمالية توقيعه على مستندات تتعلق بممتلكاته في الساعات الأخيرة من حياته- بحسب والدة اللاعب.

وأضافت الأم: "أن الأسرة تساورها شكوك قوية بشأن ما إذا كانت هناك مستندات نُقلت بموجبها ملكية ممتلكات شيكا – مثل الشقق أو السيارة – دون علمهم، أو في وقت لم يكن فيه بكامل وعيه".

وأوضحت ام لاعب الزمالك السابق: أن تلك الملاحظات تزامنت مع نفي أرملة الراحل، هبة التركي، وجود أي ممتلكات أو أرصدة بنكية باسمه، الأمر الذي زاد من توتر العلاقة بين الطرفين، ودفع والدته للمطالبة بفتح تحقيق شامل لضمان حصول الأسرة على حقوقها القانونية والشرعية.

وأضافت الأم أنها تعيش حاليًا في ظروف معيشية صعبة، وتعتمد فقط على معاش "تكافل وكرامة"، مؤكدة أن الميراث ليس رفاهية، بل حاجة ماسة لضمان استقرارها وأسرتها.

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