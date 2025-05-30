الغربية – مروة شاهين:

بعد رحيل اللاعب إبراهيم شيكا، نجم نادي الزمالك السابق، متأثرًا بإصابته بمرض السرطان، تفجّرت الخلافات حول الميراث بين والدته وأرملته، وخرج الطرفان في مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يكشفان فيها تفاصيل النزاع المحتدم.

وظهرت والدة اللاعب الراحل في أحد الفيديوهات، تطالب فيه أرملة ابنها، هبة التركي، بحقها في الميراث، مؤكدة أن نجلها وعدها قبل وفاته بتوفير منزل مكوّن من دورين، ورحلة حج، بالإضافة إلى إقامة ورشة لشقيقه الأصغر.

وأضافت أن أرملة نجلها تجاهلت مطالب الأسرة بعد وفاته، رغم علمها بأن الراحل كان يمتلك شقتين، وسيارة، وأموالًا بالبنك، بحسب قولها.

وأشارت الأم إلى أن أرملة شيكا عرضت عليها مبلغ 50 ألف جنيه فقط مقابل توقيعها على استلام ميراثها، مضيفة: "ابني كان عنده فلوس أكتر من كدة، وهي عاوزة تديني 50 ألف بس.. أنا عايزة حقي عشان أخوه يتجوز".

كما كشفت عن شكوكها بشأن نقل ملكية ممتلكات شيكا دون علمه، مشيرة إلى أن شقيقته لاحظت وجود آثار حبر على يده قبل الدفن، ما أثار شكوك الأسرة حول توقيع مستندات في اللحظات الأخيرة.

وأوضحت أنها تعيش ظروفًا مادية صعبة، في منزل بالإيجار بقرية "سمتاي" التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، ولا مصدر دخل لها سوى معاش "تكافل وكرامة"، مناشدة الجهات المعنية والزوجة بمنحها حقها الشرعي في الميراث لتحسين ظروفها وظروف أبنائها.

في المقابل، ردّت هبة التركي، زوجة الراحل، مؤكدة أن زوجها لم يترك لها أموالًا أو ممتلكات تذكر، وأنها تعيش مع أطفالها في شقة بسيطة، وتُعاني من الديون، قائلة: "أنا وشيكا كنا بنحاول نلم فلوس علاجه بالعافية.. لو كان عنده فلوس، كان أولى نصرفها على علاجه".