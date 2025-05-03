استنفار في الغربية لشفط مياه الأمطار ومواجهة تقلبات الطقس -صور

الغربية- مروة شاهين:

أشاد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بالتعامل الفوري والمنظم لأجهزة المحافظة مع موجة الطقس السيئ التي ضربت عددًا من المراكز والمدن.

وأوضح المحافظ، أن فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدات المحلية وغرف العمليات المعنية أظهرت جاهزية عالية في الاستجابة للظروف الجوية، مما ساهم في احتواء الآثار الناجمة عنها.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية قامت بشفط كميات كبيرة من مياه الأمطار من الشوارع والميادين الرئيسية والأنفاق، ما ساعد في إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها في وقت وجيز دون تعطيل مصالح المواطنين، مؤكدًا أن العمل تم وفق خطة استباقية تشمل نشر المعدات في المناطق الأكثر تأثرًا وتحركها بشكل مرن وفقًا مستجدات الحالة الجوية.

وأضاف اللواء الجندي أن أعمال تطهير شبكات الصرف والمطابق التي تُنفذ بصفة دورية، كان لها أثر مباشر في تقليل حدة تجمعات المياه، خاصة في المواقع الحيوية، مشددًا على استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات المعنية تحسبًا لأي تقلبات جوية قادمة.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع على مدار الساعة الحالة العامة في جميع أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع غرف الطوارئ الفرعية في المراكز والمدن، لضمان التدخل الفوري عند الحاجة، مؤكدًا أن فرق الطوارئ قدمت أداءً متميزًا يعكس التزامها الكامل بخدمة المواطن رغم الظروف الجوية الصعبة.

واختتم الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تنفيذ خططها الوقائية وتعزيز قدرتها على مواجهة التغيرات المناخية، من خلال استمرار أعمال الصيانة ورفع كفاءة المعدات والتنسيق الكامل بين الجهات المختصة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتخفيف الأثر على المواطنين.