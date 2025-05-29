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غدًا.. قطع المياه 12 ساعة عن طريق السادات بأسوان

08:24 م الخميس 29 مايو 2025

قطع مياه الشرب

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أسوان – إيهاب عمران:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، في بيان صادر اليوم الخميس، عن قطع مياه الشرب غدًا الجمعة لمدة 12 ساعة عن منطقة طريق السادات بمدينة أسوان، بما يشمل جميع الشوارع الجانبية والتفرعات، وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً.

وأوضحت الشركة أن قطع المياه يأتي بسبب تنفيذ أعمال ربط خط انحدار قطر 630 ملليمتر، يمتد من أمام محطة وقود "الوطنية" وحتى محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة العقاد، ما يستلزم فصل المياه مؤقتًا عن المنطقة الممتدة من موقع الشرطة العسكرية وحتى منطقة الإذاعة والتليفزيون.

ودعت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتخزين احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة سعيها للانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد.

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