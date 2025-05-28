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تنظيم 4 قوافل طبية بالشرقية لدعم غير القادرين بالقرى والمناطق النائية

06:09 م الأربعاء 28 مايو 2025

تنظيم 4 قوافل طبية بالشرقية لدعم غير القادرين بالق

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الشرقية - ياسمين عزت:

أكدت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، استمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمرضى غير القادرين، والتي تشمل الخدمات المقدمة مثل علاج أمراض العيون والقلب، إلى جانب توفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وغيرها من التخصصات الطبية، بما يسهم في تخفيف المعاناة عن المرضى في قرى ومدن المحافظة.

وكشفت التضامن، تنظيم أربع قوافل طبية شهريًا بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالزقازيق، للوصول إلى حالات المرضى المستحقين في القرى والمناطق النائية والأكثر احتياجا.

من جانبه أكد أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن تنظيم هذه القوافل يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، التي تؤكد على ضرورة توفير الرعاية الصحية المجانية للمواطنين غير القادرين، مشيرًا إلى أهمية توسيع قاعدة المستفيدين لتخفيف الأعباء عن أكبر عدد ممكن من الأسر.

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