رحلة قتلة الطفل أدهم من مقاعد الدراسة لدار الرعاية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:



عاشت مدينة بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، أحداثا ساخنة خلال الفترة الماضية بعد مقتل الطفل أدهم حلمي على يد 3 أطفال آخرين بطلق ناري بالخطأ، على خلفية مزاحهم معه.

في يوم 7 مايو 2025، أعلنت إدارة مستشفى بلطيم التخصصي وفاة الطالب ضحية أصدقائه خلال إيداعه بقسم العناية المركزة بالمستشفى بعد 10 أيام من حدوث الواقعة.

بدوره، أمر المستشار محمود الدقماق، مدير نيابة مركز البرلس، بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الطفل أدهم، لبيان أسباب الوفاة، وتحديد الإصابة التي تعرض لها الطالب والتي أدت لوفاته، وتحديد نوع الجسم المعدني الذي استقر برأس الطفل، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من عملية التشريح.

كانت النيابة باشرت تحقيقاتها تحت إشراف المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية في أحداث واقعة التعدي على الطفل أدهم حلمي، ما أدى إلى إصابته بالرأس وتدهور حالته الصحية عقب ورود التقرير الطبي الذي تبين بوجود جسم معدني استقر برأس الطفل المجني عليه يشتبه كونه طلق ناري.

وشهدت التحقيقات استماع النيابة لعدد من شهود العيان عقب ورود تحريات مباحث مركز شرطة البرلس بوجود سلاح ناري جرى استخدامه في أحداث الواقعة ملك أحد أولياء الأمور الصادر بحقه قرار حبس حاليًا تزامنًا مع تدوين تقرير طبي بمعرفة لجنة طبية تبين منه بوجود طلقة استقرت بالرأس بدخول دون خروج.

وأصدرت النيابة العامة قراراتها بضبط وإحضار الأطفال الثلاثة المتهمين في الواقعة وهم "زياد.ر.ع.أ.م.ا"، و"آدم.أ.ي.ع.ا"، و"فارس.ن.أ.أ"، وكذا ضبط وإحضار والد الطفل المتهم الأول "رمضان.ع.أ.م.ا".

وبمواجهتهم عقب إلقاء القبض عليهم أقر الطفل المتهم الأول باعترافات تفصيلية في محضر تحريات محرر بمعرفة الرائد محمد أبوحطب، رئيس مباحث مركز شرطة البرلس بأنه أثناء تواجده وصحبته المتهمين الثاني والثالث وضحيتهم الطفل أدهم حلمي بمنزله الذي شهد أحداث الواقعة أحضر سلاح ناري "طبنجة" بدون ترخيص خاصة بوالده.

وكشف المتهم الأول في اعترافاته عن لهوهم جميعًا في ذاك التوقيت خرجت طلقة من السلاح الناري أدت إلى إصابة الطفل المجني عليه أدهم حلمي بالرأس، وعقب ذلك ونظرًا لعدم تواجد أحد من أهليته بالمنزل، وعدم قدرته على حمل المصاب سحبه لخارج المنزل محاولًا المساعدة لنقله إلى المستشفى فيما قرر المتهمين الثاني والثالث بصحة ما قرره المتهم الأول في اعترافاته.

وبسؤاله حول وجود السلاح الناري المستخدم في الواقعة أرشد عنه بوجوده في منزله أسفل أريكة بقاعة الجلوس الخاصة بالمنزل وهو عبارة عن طبنجة معدلة صغيرة الحجم، وبإجراء احتياطات أمن السلاح تبين وجود طلقة بداخل السلاح من نفس العيار، وبمواجهة والد المتهم وصاحب السلاح أقر بحيازته السلاح بقصد الدفاع عن نفسه.

وقررت النيابة النيابة العامة، إيداع الأطفال الثلاثة بدار الرعاية، على خلفية اتهامهم في تلك الواقعة، على أن يجري التجديد لهم باستمرار بينما تقرر حبس الأب والد المتهم الأول وصاحب السلاح الناري على ذمة التحقيقات مع تجديد حبسه باستمرار.

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