جسم غريب في رأس طفل بلطيم يكشف تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشفت تقارير طبية داخل مستشفى بلطيم التخصصي في كفر الشيخ، اليوم الاثنين، عن مفاجأة جديدة في واقعة التعدي على طفل بالمرحلة الإعدادية بمدينة بلطيم، وإحداث إصابته ما أدى إلى إيداعه بقسم العناية المركزة في حالة صحية سيئة.

وأكد المستشار سعد أبوزيد، محامي أسرة الطفل لـ"مصراوي"، أنه الفحص الطبي الذى أجرته لجنة طبية للطفل أدهم حلمي كشف وجود جسم معدني في الرأس.

وأوضح أنه بحسب تقرير اللجنة الطبية الجسم المعدني يشير إلى وجود طلق ناري استقر في رأس الطفل ما تسبب في تدهور حالته الصحية الحالية والتي جعلته يرقد في العناية المركزة.

ولفت إلى أن الأمر يحتاج للتدخل الجراحي بشأن استخراج الجسم المعدني لتحديد نوعه، لكن في الوقت الراهن يصعب التدخل الجراحي بسبب ظروف الحالة الصحية لحالة الطفل ولا يحدث ذلك إلا بتحسن حالته أو بتدخل الطب الشرعي فيما بعد لو حدث وفاة.

وأشار إلى إنه بعد ظهور التقارير الطبية الجديدة التي أجمعت على وجود جسم معدني استقر برأس الطفل بدخول دون خروج جرى إلقاء القبض على 3 أطفال المشتبه فيهم دون معرفة أصل الإصابة ومعهم أحد أولياء الأمور لطفل منهم.

وقال إنه بعد ظهور الأدلة الجديدة عن طريق التقارير الطبية، وبعد إلقاء القبض على الأطفال الثلاثة يجرى الآن فحص الواقعة عن طريق مباحث مركز شرطة البرلس، وإجراء التحقيقات من خلال نيابة مركز البرلس للوقوف على حقيقتها خاصة بعد حدوث تضليل من بعض شهود العيان بأن الطفل سقط بمفرده خلال لهوه على عكس الحقيقة.

وكان نشطاء عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولوا عدة تدوينات تزعم تعدي 3 طلاب بمحافظة كفر الشيخ على زميلهم محدثين إصابته بالرأس.

وكشف مصدر أمني، أنه بسؤال والدة الطفل حول الواقعة وما حدث لابنها لم تتهم أحدًا، وأكدت أن ما حدث له قضاء وقدر "وقع لوحده"، لكن بعد أسبوع من الواقعة تقدم والد الطالب ببلاغ يتهم 3 طلاب بالتعدي على نجله وإحداث إصابته.

وقال المصدر الأمني، إنه بناءً على ذلك الاتهام، ألقت قوات الأمن القبض على الطلاب الثلاثة وجرى عرضهم على نيابة مركز البرلس التى أمرت بإخلاء سبيلهم، ولم يكن هناك أي قرارات حيالهم.