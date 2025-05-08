بعد تجديد حبس صاحب السلاح.. تحرك قانوني جديد في قضية طفل بلطيم

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر المستشار أحمد المارية، رئيس محكمة البرلس الجزئية في كفر الشيخ، اليوم الخميس، تجديد حبس صاحب مكتب مقاولات مقيم بمدينة بلطيم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بإحراز سلاح ناري غير مرخص تسبب في مصرع الطفل أدهم حلمي عن طريق نجله.

كان الآلاف من أهالي مدينة بلطيم، شيعوا أمس الأربعاء، جنازة الطفل أدهم حلمي أنيس ضحية أصدقائه الثلاثة بينهم طفل نجل صاحب مكتب المقاولات الذي أطلق العيار الناري من سلاحه.

وكشف المستشار إبراهيم المارية، محام أسرة الطفل أدهم حلمي، لـ"مصراوي"، عن اتخاذ إجراءات جديدة ضد المتهمين ضمن التحقيقات التي تجريها نيابة مركز البرلس، تتضمن تقديمه للنيابة توجيه اتهام مناسب وملائم طبقًا لصحيح القانون، وذلك بوفاة الطفل المجني عليه.

وقال المارية، إن الطلبات الجاري تقديمها للنيابة العامة تتضمن تعريض حياة الطفل المجني عليه أدهم حلمي للخطر، وقتله، واحتجازه، وخطفه بالتحايل.

وكان مستشفى بلطيم التخصصي، أعلن أمس الأربعاء، وفاة الطالب ضحية أصدقائه خلال إيداعه بقسم العناية المركزة بالمستشفى بعد 10 أيام من حدوث الواقعة نتيجة تلقيه طلقة نارية بالخطأ من سلاح ناري ملك والد أحدهم.

وأمر المستشار محمود الدقماق، مدير نيابة مركز البرلس، بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الطفل أدهم، لبيان أسباب الوفاة، وتحديد الإصابة التي تعرض لها الطالب والتي أدت لوفاته، وتحديد نوع الجسم المعدني الذي استقر برأس الطفل، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من عملية التشريح.

وكان مدير نيابة مركز البرلس، أمر بإيداع الطلاب الثلاثة المتهمين في الواقعة بإحدى دور الرعاية لمدة 7 أيام، وذلك لاتهامهم بالشروع في قتل الطفل أدهم قبل وفاته بسلاح ناري ملك والد أحدهم عندما خرجت طلقة بالخطأ خلال مزاحهم معه استقرت في رأسه.

وتضمن قرارات النيابة أيضًا حبس المدعو "رمضان.ا"، صاحب مكتب مقاولات يقيم بمدينة بلطيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحمل سلاح ناري غير مرخص، المستخدم في الواقعة، مع مراعاة التجديد له وللاطفال الثلاثة في الموعد القانوني.

كانت النيابة باشرت تحقيقاتها تحت إشراف المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية في أحداث واقعة التعدي على الطفل أدهم حلمي، ما أدى إلى إصابته بالرأس وتدهور حالته الصحية عقب ورود التقرير الطبي الذي تبين بوجود جسم معدني استقر برأس الطفل المجني عليه يشتبه كونه طلق ناري.

وشهدت التحقيقات استماع النيابة لعدد من شهود العيان عقب ورود تحريات مباحث مركز شرطة البرلس بوجود سلاح ناري جرى استخدامه في أحداث الواقعة ملك أحد أولياء الأمور الصادر بحقه قرار الحبس تزامنًا مع تدوين تقرير طبي بمعرفة لجنة طبية تبين منه بوجود طلقة استقرت بالرأس بدخول دون خروج.

وأصدرت وزارة الداخلية، بيانًا الاثنين، حول كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام 3 أطفال بالاعتداء على طفل آخر بكفر الشيخ .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 أبريل الماضى تبلغ لمركز شرطة البرلس من إحدى المستشفيات باستقبالها (طفل سن 12 – مقيم بدائرة المركز).

بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وبسؤال والده اتهم (3 طلاب– مقيمين بدائرة المركز) بالتعدى على نجله بالضرب محدثين ما به من إصابات .

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم و بسؤالهم قرروا أنه أثناء تواجدهم بمنزل أحدهم "فـى عدم تواجد أهليته" قام بإحضار سلاح نارى (طبنجة مُعدلة غير مرخصة) خاصة بوالده (مالك مكتب مقاولات) وحال عبثه بها خرجت منها طلقة عن طريق الخطأ فأحدثت إصابة صديقه المشار إليه، فقام عقب ذلك بسحبه والخروج به من المنزل لطلب المساعدة.

وجرى ضبط والد المذكور والسلاح المستخدم فى الواقعة وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى الغير مرخص، وأن الواقعة حدثت دون علمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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