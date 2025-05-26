محافظ أسيوط يبحث تشغيل خريجي الطب البيطري بالمجازر الحكومية

أسيوط ـ محمود عجمي:

عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع عدد من خريجي كلية الطب البيطري، لمتابعة تنفيذ المبادرة التي أطلقتها المحافظة لتأهيل وتدريب الخريجين وتشغيلهم داخل المجازر الحكومية المطورة والنصف آلية.

جاء ذلك بحضور خالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد، والدكتور جمال سيد، مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور صلاح علي قطب، المشرف على مشروع التدريب والتأهيل.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع أن المبادرة تأتي ضمن خطة المحافظة لدعم الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة، من خلال إعداد كوادر بيطرية مؤهلة للعمل بكفاءة ضمن منظومة المجازر الحديثة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات البيطرية وضمان سلامة اللحوم وفقًا للاشتراطات الصحية، دعمًا لأهداف الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار أبو النصر، إلى أن المبادرة تمثل نموذجًا متكاملًا يربط بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي واحتياجات سوق العمل، مؤكدًا أهمية المتابعة الدقيقة والتقييم المستمر لبرامج التدريب لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

وفي خطوة داعمة، أعلن المحافظ عن تقديم مجموعة من العروض والمحفزات للخريجين، تشمل دعم تنفيذ مشروعات إنتاجية في مجالات تصنيع الأعلاف، وتصنيع اللحوم ومنتجات الألبان، وإنشاء مزارع دواجن، وصيدليات بيطرية، مع توفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح هذه المشروعات. كما دعا الخريجين إلى تقديم مقترحاتهم وأفكارهم لدراستها وتقديم الدعم اللازم لتنفيذها.

وكلّف المحافظ مديرية الطب البيطري بإعداد برنامج تدريبي متكامل يشمل مجالات الذبح والجزارة، وتسمين العجول، ومشروعات الألبان، والصيدليات البيطرية، وتصنيع اللحوم، مؤكدًا دعمه الكامل للخريجين بشرط الالتزام والجدية.

من جانبهم، أعرب الخريجون عن امتنانهم لهذه المبادرة، مشيدين بجهود المحافظة في فتح آفاق جديدة للتدريب والعمل في مجال تخصصهم، بما يعزز فرصهم في بناء مستقبل مهني مستقر.