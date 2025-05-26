صحة الإسماعيلية تعقد الاجتماع الربع سنوي لترصد الأمراض المعدية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

عقدت مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية الاجتماع الربع سنوي لترصد الأمراض المعدية لعام 2025، وذلك تحت رعاية الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة، وبإشراف الدكتورة مي سامي، مدير إدارة الطب الوقائي، بهدف تعزيز جهود الحفاظ على الصحة العامة، والسيطرة على التفشيات الوبائية واكتشافها مبكرًا.

جاء الاجتماع بالتنسيق مع كافة الهيئات والجهات الصحية المعنية، في إطار السعي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وبمشاركة فرق الوبائيات وترصد الأمراض المعدية من الإدارات الصحية والمستشفيات التابعة للمديرية، بالإضافة إلى فرق ترصد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، ومستشفيات جامعة قناة السويس، ومستشفى هيئة قناة السويس.

وأكد مصطفى الطلي، مسئول ترصد الوبائيات والأمراض المعدية بالمديرية، أن الاجتماع تناول المستجدات في مجال الترصد الروتيني والترصد القائم على الحدث، كما تم استعراض مؤشرات الأداء والبيانات الخاصة بجميع فرق الترصد داخل المحافظة. وشدد على أهمية دور الفرق في رصد الأحداث الصحية التي قد تؤثر على الصحة العامة، خاصة من خلال المصادر غير الرسمية مثل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما أوضح أنه تم تدريب الفرق المشاركة على التعامل مع أمراض الصيف، من حيث طرق الوقاية والتشخيص وأساليب التعامل في حال ظهور حالات مشتبه بها داخل المنشآت الطبية.

وفي ختام الاجتماع، تم عرض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الربع الأول من العام، وتقييم الأهداف التي تم تحقيقها بناءً على مؤشرات الأداء الإحصائي خلال الستة أشهر الماضية. كما تمت مناقشة أبرز السلبيات التي تم رصدها خلال المرور الميداني، وبحث آليات تلافيها وتفادي تكرارها مستقبلاً.