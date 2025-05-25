السجن 10 سنوات لعاطل زوّر بطاقته في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة (الدائرة الرابعة)، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بحق مًتهم بتزوير محرر رسمي: بطاقة تحقيق شخصية، بمساعدة موظف حكومي بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار د. رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة سر عاصم طايل.

ووفقًا لأمر الإحالة الصادر في القضية رقم 24265 لسنة 2024، المقيدة برقم 1965 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، فإن المتهم "محمد م. ك. ر"، عاطل، اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية – "صابر س. ح. م"، موظف بالأحوال المدنية بشبرا الخيمة – في تزوير محرر رسمي، وذلك بتقديم طلب للحصول على بطاقة هوية، مدرجًا بها بيانات شقيقه، ومذيّلًا بتوقيع منسوب إليه زورًا.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم مثل أمام الموظف المختص ببيانات غير صحيحة، وجرى إصدار البطاقة له بالاعتماد على صورته وبيانات شقيقه بالمخالفة للحقيقة. كما استُخدمت البطاقة المزورة لاحقًا خلال التحقيق في قضية أخرى – الجناية رقم 131 لسنة 2024 بالعامرية – حيث أُدين المتهم بموجب بياناتها المزورة، رغم علمه بتزويرها.