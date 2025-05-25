عبر البث المباشر.. محافظ أسيوط يتابع حريق حظائر أبوتيج (صور)

أسيوط ـ محمود عجمي:

تابع اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، من داخل مركز السيطرة الرئيسي التابع للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، جهود فرق الإطفاء في التعامل مع حريق اندلع بعدد من حظائر المواشي المجاورة لكوبري بدران بمركز أبوتيج، وذلك من خلال تقنية البث المباشر التي تتيح رصد الأحداث لحظة بلحظة.

جاء ذلك في حضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، إلى جانب مسؤولي مركز السيطرة بالشبكة الوطنية.

أوضح المحافظ أنه تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق السكنية المجاورة.

أسفر الحريق عن وفاة إحدى المواطنات، بالإضافة إلى نفوق عدد كبير من رؤوس الماشية، ما تسبب في خسائر مادية جسيمة.

ووجّه المحافظ بسرعة التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الطب البيطري لحصر الخسائر وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة، بما في ذلك صرف تعويضات عاجلة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن الأجهزة التنفيذية في حالة جاهزية دائمة للتعامل مع مثل هذه الحوادث الطارئة، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع جميع المراكز والمدن، لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ، مشددًا على أن الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم يأتي في مقدمة أولويات الدولة.