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محافظ الدقهلية ينعي الشيخ السيد سعيد ويقدم العزاء لأسرته

09:53 م السبت 24 مايو 2025
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    محافظ الدقهلية ينعي الشيخ السيد سعيد ويقدم العزاء لأسرته (1)
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    محافظ الدقهلية ينعي الشيخ السيد سعيد ويقدم العزاء لأسرته (4)
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    محافظ الدقهلية ينعي الشيخ السيد سعيد ويقدم العزاء لأسرته (5)
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    محافظ الدقهلية ينعي الشيخ السيد سعيد ويقدم العزاء لأسرته (3)
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الدقهلية ـ رامي محمود:

قدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، العزاء والمواساة في وفاة القارئ الشيخ السيد سعيد، والذي انتقل إلى مثواه الأخير اليوم، معربا عن حزنه العميق لفقدان رمز من رموز تلاوة القرآن الكريم في الدقهلية ومصر والعالم العربي والإسلامي.

وأعرب محافظ الدقهلية، في بيان له مساء اليوم، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويلهم أسرته وأهله وذويه ومحبيه وأصدقائه الصبر والسلوان.

وأكد محافظ الدقهلية أن المحافظة فقدت رمزا من رموزها من قراء القرآن الكريم والذي اشتهر بتلاوته لسورة "يوسف" ولقب بسلطان القراء، داعيا المولى عز وجل أن يكون علمه وحفظه وتلاوته للقرآن الكريم في ميزان حسناته.

يذكر أن القارئ رحل عن عالمنا اليوم السبت، متأثرا بوعكة صحية ألمت به.

وُلد الشيخ السيد سعيد عام 1943 في قرية ميت مرجا سلسيل التابعة لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، ومن المقرر أن تشيع جنازته ظهر الأحد بالمسجد الكبير بمسقط رأسه.

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محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق وفاة القارئ الشيخ السيد سعيد القرآن الكريم
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