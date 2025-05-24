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وداعًا سيد سعيد.. الدقهلية تفقد قارىء سورة يوسف وسلطان القراء

05:35 م السبت 24 مايو 2025

الشيخ السيد سعيد

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الدقهلية - رامي محمود:

رحل عن عالمنا اليوم السبت، الشيخ القارئ سيد سعيد، أحد أعلام التلاوة والقارئ بجمهورية مصر العربية والذي ذاع صيته وعرف بـ"سلطان القراء"، وتوفي متأثرا بوعكة صحية ألمت به.

- يعد القارئ الشيخ السيد سعيد من أبناء محافظة الدقهلية حيث ولد عام 1943 في قرية ميت مرجا سلسيل، مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية.

- حفظ الشيخ السيد سعيد، القرآن وهو ابن التاسعة من عمره، وذاع صيته، وسافر إلى العديد من دول العالم لقراءة القرآن فيها.

- اشتهر القارئ الراحل بكون أشهر قراء سورة "يوسف".

- أطلق عليه متابعيه ومحبيه "سلطان القراء".

- أصيب بوعكة صحية عام 2014 نتيجة إصابته بالفشل الكلوي وأمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاجه بأحد المستشفيات العسكري.

- توفي صباح اليوم، ومن المقرر تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر، غدًا الأحد، داخل المسجد الكبير في ميت مرجا سلسيل بمحافظة الدقهلية، ودفنه بمقابر العائلة في القرية.

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