المنوفية- أحمد الباهي:

لفظ متهم مُسنّ محالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية أنفاسه الأخيرة داخل محبسه، على خلفية إدانته بقتل الطالب أحمد البنا، في واقعة هزت الرأي العام بقرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

وكانت محكمة جنايات شبين الكوم قد أصدرت في وقت سابق قرارها بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي، تمهيدًا للنطق بحكم الإعدام، بعد إدانته بقتل الطالب أحمد البنا، 16 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي، والذي ينتمي لعزبة الطوخي بنفس المركز.

وحضرت أسرة "أحمد البنا" 16 عامًا، الطالب بالصف الأول الثانوي بعزبة الطوخي التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية، أمام محكمة شبين الكوم، وذلك للنظر في أولى جلسات محاكمة قاتله، وذلك يوم السبت 22 فبراير الماضي.

ووفقًا لرواية أسرة المجني عليه، وقعت الجريمة يوم 25 نوفمبر من العام الماضي، حينما تعرّض الطالب للطعن بسلاح أبيض أثناء عودته من المدرسة، على يد المتهم الذي زعم في التحقيقات أن مجموعة من الطلاب كانوا يضايقونه ويطرقون بابه، وعندما مرّ أحمد وألقى عليه التحية، اعتبره المتهم جزءًا من المجموعة، فتربص به ووجه له طعنة قاتلة في الرقبة أردته قتيلًا في الحال.

وقالت الأم لـ مصراوي، إنها لا تعرف القاتل ولا يوجد ثمة خصومة معه، وتفاجأت، بطعن ابنها أثناء عودته من المدرسة، ورغم نقله لمستشفى تلا العام إلى أن الأطباء أكدوا وصوله جثة هامدة، لافتة إلى أن ادعاء القاتل أن مجموعة طلاب "عاكسوه" وقرعوا بابه، وحين مر نجلها أمام وألقى عليه السلام غضب وترصده وحمل سلاح أبيض وتتبعه حتى طعنه بالرقبة وأرداه قتيلاً.