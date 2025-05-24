سقط بـ 1800 طربة حشيش.. المؤبد لتاجر مخدرات في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد وغرامة مالية 200 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي، والمستشار شرين فوز الدين، وأحمد الفيومي، سكرتير المحكمة.

ترجع وقائع القضية رقم 14321 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط متهم بحوزته مواد مخدرة.

وتبين من التحقيقات اتجار المتهم "ب.ن.ر"، عاطل، في المواد المخدرة وجرى إلقاء القبض عليه أثناء قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة العامرية أول، وعثر بحوزته على طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 6 أجولة بداخلها 1838 طربة حشيش، فيما أقر المتهم بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لنقل المواد المخدرة.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.