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أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم.. تعليم الشرقية تعلن النتائج

12:23 ص السبت 24 مايو 2025
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    تعليم الشرقية تعلن أسماء المقبولين (4)
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    تعليم الشرقية تعلن أسماء المقبولين (5)
  • عرض 9 صورة
    تعليم الشرقية تعلن أسماء المقبولين
  • عرض 9 صورة
    تعليم الشرقية تعلن أسماء المقبولين
  • عرض 9 صورة
    تعليم الشرقية تعلن أسماء المقبولين (6)
  • عرض 9 صورة
    تعليم الشرقية تعلن أسماء المقبولين
  • عرض 9 صورة
    تعليم الشرقية تعلن أسماء المقبولين
  • عرض 9 صورة
    تعليم الشرقية تعلن أسماء المقبولين
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الشرقية: ياسمين عزت:

أعلنت مديرية التربية بمحافظة الشرقية، عن نتيجة الدفعة الثالثة من مسابقة تعيين 30 ألف معلم، إذ تم قبول 779 معلما مساعداً جديداً بالمحافظة.

وأوضح محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن المديرية سوف تحدد موعد لتقديم المستندات المطلوبة من خلال الموقع الرسمي وتعلن عن الموعد عبر صفحتها الرسمية فيس بوك.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن المديرية ستقدم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمعلمين الجدد، حرصًا على سرعة دمجهم في العملية التعليمية بما يحقق الاستقرار داخل المدارس ويدعم جهود التطوير الشامل للمنظومة.

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