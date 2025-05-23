913 زيارة.. "صحة الشرقية" تواصل رعاية كبار السن وذوي الهمم بالمنازل

الشرقية- ياسمين عزت:

واصلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، جهودها في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في منازلهم، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «لكبار السن»، حيث نفذت الفرق الطبية 913 زيارة منزلية، منها 15 زيارة لذوي الهمم، لتوقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات العلاجية بالمناطق النائية والقرى والنجوع.

تأتي هذه الجهود بتكليف من الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وتحت إشراف قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، وبدعم من المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وفي إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وأكد الدكتور هاني جميعة، أن المديرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى إحالة ثلاث حالات للمستشفيات خلال زيارات اليوم، تضمنت حالات تعاني من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع السكر، وقرح الفراش.

وأوضح أن الفرق الطبية بالوحدات الصحية قامت خلال 35 أسبوعًا بتنفيذ 37,973 زيارة منزلية، في إطار استراتيجية المديرية للوصول بالخدمة الطبية إلى غير القادرين على الحركة، وتخفيف معاناتهم في الانتقال لمراكز الخدمة، خصوصًا أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وأشار محمود عبدالفتاح، مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، إلى أن الخدمات الطبية المقدمة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية مثل الضغط، والسكر، وأمراض القلب والكلى، فضلًا عن تقييمات نفسية وتغذوية، وتحاليل شاملة، وفحص الفم والأسنان، والنظر، وتقديم التثقيف الصحي والدعم النفسي.

كما تضم المنظومة 125 مركزًا طبيًا موزعين على الإدارات الصحية بالمحافظة، لتقديم الخدمات وفقًا للبروتوكولات المعتمدة، وتحقيق أهداف المبادرة في تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق 65 عامًا.

وقدّم الدكتور هاني جميعة الشكر لجميع أعضاء الفرق الطبية والإشرافية على جهودهم المستمرة في خدمة أهالي محافظة الشرقية.