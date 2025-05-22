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إطلاق قافلة بيطرية بقرية الجبيل بجنوب سيناء لدعم المربين

11:12 ص الخميس 22 مايو 2025
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    قافلة بيطرية بقرية الجبيل
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    القافلة
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    قافلة بيطرية
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جنوب سيناء- رضا السيد:

أطلقت مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، بالتعاون مع مجلس مدينة طور سيناء، قافلة بيطرية مجانية لأهالي قرية الجبيل، وذلك بمقر الوحدة المحلية بالقرية، بهدف تقديم الرعاية الصحية للحيوانات، وتعزيز الوعي البيطري لدى المربين، تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقال علي حمادة، رئيس مدينة الطور، جرى تنظيم القافلة تحت إشراف مديرية الطب البيطري، وبالتنسيق مع النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بجنوب سيناء، والتي وفرت الأدوية البيطرية المجانية ضمن جهودها لدعم المواطنين.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه نخبة من أطباء الرعاية والعلاج بالمديرية تشارك في تقديم الخدمات، إلى جانب أطباء الإدارة البيطرية بطور سيناء.

وأكد انه جرى توقيع الكشف البيطري على عدد من رؤوس الماشية، وتقديم العلاجات اللازمة مجانًا، وذلك في إطار خطة مديرية الطب البيطري لتكثيف حملات التوعية والخدمات البيطرية المجانية في مختلف قرى ومراكز جنوب سيناء، بما يسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحسين مستوى الخدمات البيطرية المقدمة للمواطنين.

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قافلة بيطرية قرية الجبيل جنوب سيناء
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