بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها

أسيوط ـ محمود عجمي:

في موقف إنساني يعكس حرصه على دعم المواطنين وتوفير الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية، اصطحب اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، سيدة مريضة بسيارته الخاصة إلى مستشفى الرمد بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك بعد أن استمع إلى شكواها خلال إحدى جولاته الميدانية.

وكانت السيدة قد أوضحت للمحافظ أنها خضعت لعملية جراحية في العين وتلقت ثلاث جرعات علاجية ضمن منظومة التأمين الصحي، إلا أنها لم تتمكن من استكمال العلاج بسبب عدم قدرتها على تحمل تكلفة الجرعات المتبقية.

وفي استجابة فورية، اطلع المحافظ على التقارير الطبية الخاصة بها، وقرر مرافقتها شخصيًا إلى المستشفى، حيث تابع بنفسه إجراءات الكشف والفحوصات، وناقش الفريق الطبي لضمان تقديم الرعاية اللازمة، كما وجه بتوفير كافة أوجه الدعم الطبي، وكلف مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع مديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي لتغطية تكاليف العلاج بشكل عاجل.

وأعربت السيدة عن امتنانها العميق للمحافظ، مؤكدة أن تدخله السريع أعاد إليها الأمل في استكمال رحلة العلاج.

وفي خطوة تؤكد التزامه بتحقيق العدالة الصحية، أصدر المحافظ تعليماته بحصر الحالات المماثلة التي تواجه صعوبات في استكمال العلاج، والتعامل معها من خلال منظومة التأمين الصحي أو عبر برامج الدعم الإنساني.

وخلال تواجده بالمستشفى، استمع المحافظ إلى شكوى أحد المرضى الذي كان بحاجة إلى إجراء فحوصات طبية عاجلة ولا يملك القدرة على تغطية تكاليفها، فوجه على الفور بإجراء الفحوصات على نفقته الشخصية، في لفتة إنسانية تعكس اهتمامه المباشر بمعاناة المواطنين