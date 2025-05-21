6 إصابات في حريق شقة بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أُصيب 6 أشخاص باختناق، مساء الثلاثاء، نتيجة اندلاع حريق في شقة سكنية بالطابق السابع داخل عقار بشارع مصطفى كامل في منطقة سموحة شرق الإسكندرية.

وتلقى اللواء حسن عطية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر بوقوع حريق بالعقار رقم 41 في شارع مصطفى كامل. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى الموقع.

وكشفت المعاينة أن العقار مكوّن من 11 طابقًا، وأن الحريق نشب بشقة في الطابق السابع، ما أدى إلى إصابة 6 من السكان باختناق نتيجة تصاعد الدخان، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى الرئيسي الجامعي (الأميري) لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحريق عن احتراق وتفحم محتويات داخل الشقة، قبل أن تنجح فرق الإطفاء في السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي الطوابق.

وقد حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.