"الفاروقية" تبتلع طفلًا أثناء اللهو بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقى طفل مصرعه غرقًا في ترعة الفاروقية دائرة مركز شرطة دار السلام شرقي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، اخطارًا بغرق طفل في ترعة دائرة مركز شرطة دار السلام.

تبين أنه أثناء لهو الطفل يوسف م ط 9 عامًا تلميذ، مقيم دائرة مركز شرطة دار السلام، على حافة ترعة الفاروقية المجاورة لمنزله انزلقت قدماه وسقط بها مما أدى لغرقه ووفاته في الحال.

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى دار السلام المركزي، وبسؤال كل من والدة الطفل المدعوة منال ر ا 26 عامًا ربة منزل، وجده لوالده طلعت م م 62 عامًا بالمعاش أقرا أنه أثناء لهو المذكور على حافة ترعة الفاروقية المجاورة لمنزله انزلقت قدماه وسقط بها مما أدى لغرقه ووفاته، ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية

وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.