لمرورها بأزمات نفسية.. طالبة تنهي حياتها شنقًا في المنيا

المنيا - جمال محمد:

أنهت طالبة حياتها، اليوم الاثنين، داخل غرفة منزلها بإحدى قرى مركز بني مزار شمال المنيا، بعد أن نصبت مشنقة لنفسها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بقيام طالبة بإحدى قرى مركز بني مزار بالتخلص من حياتها، وجرى نقلها لمستشفى بني مزار .

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين من التحريات الأولية قيام " ش.ع" 14 سنة، طالبة، بنصب مشنقة لنفسها في سقف غرفة منزلها، والتخلص من حياتها لمرورها بأزمات واضطرابات نفسية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم النفسي للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم، وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.