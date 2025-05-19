تموين الإسكندرية تعلن خطة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، عن خطة شاملة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بهدف ضبط الأسواق وتأمين السلع الأساسية، ومراقبة الأسعار لضمان توفر المنتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية.

تشغيل غرف عمليات لمتابعة الأسواق

وشكلت المديرية غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام برئاسة المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، لتأمين استقرار الأسواق ومراقبة النشاط التمويني، إلى جانب غرف عمليات فرعية في كل إدارة تموينية فرعية، لمتابعة تنفيذ الخطة التموينية والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

تكثيف الحملات الرقابية

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إن المديرية أطلقت حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق، لا سيما في محال الجزارة، محلات اللحوم المجمدة، وثلاجات حفظ اللحوم، إلى جانب التفتيش الدوري على المخابز والمجمعات الاستهلاكية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود.

وتشمل هذه الحملات المرور الفجري والصباحي والمسائي لمتابعة الالتزام بالضوابط التموينية وضمان عدم التلاعب بالأسعار والجودة.

تأمين الخبز المدعم خلال فترة العيد

وتستهدف خطة المديرية الحفاظ على استقرار إنتاج الخبز المدعم خلال إجازة العيد، حيث تم تأمين أرصدة المخابز البلدية بالدقيق لضمان استمرارية الإنتاج دون انقطاع، مع تشديد الرقابة على جودة الخبز وضبط الأوزان وفقًا للمواصفات المعتمدة.

توفير السلع عبر المجمعات الاستهلاكية

وجه وكيل وزارة التموين بتعزيز أرصدة السلع الغذائية الأساسية واللحوم في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، والتي توفر للمواطنين خيارات متنوعة بأسعار مدروسة. وتشمل المنتجات المتاحة اللحوم الطازجة والمجمدة، الدواجن، الأجبان، الأرز، المكرونة، الزيوت، السكر، والشاي، إضافة إلى الخضروات والفواكه.

استقرار أسعار اللحوم ومراقبتها

أعلنت مديرية التموين عن طرح اللحوم بأسعار تنافسية عبر المنافذ التموينية، حيث تتراوح الأسعار بين 285 و390 جنيهًا للكيلوجرام حسب النوع، فيما تتوفر الدواجن المجمدة بأسعار تبدأ من 110 جنيهًا للكيلوجرام، مع استمرار متابعة التوريد وضبط الأسعار داخل الأسواق لضمان عدم المبالغة في التسعير.

ضمان استمرار صرف المقررات التموينية

تضمنت خطة مديرية التموين استمرار منافذ البقالة التموينية ومشروع "جمعيتي" في عملها خلال فترة العيد، لضمان صرف المقررات التموينية وفروق نقاط الخبز للمواطنين دون تأخير، بما يضمن توفير احتياجات الأسر خلال العطلة دون انقطاع.

تنظيم أسواق اليوم الواحد

شملت الخطة التأكيد على استمرار تنظيم أسواق اليوم الواحد باعتبارها إحدى ركائز ضبط الأسعار خلال المواسم، حيث توفر السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، مع ضمان تنوع المنتجات وجودتها، مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وإقبالهم على هذه الأسواق التي تقدم اللحوم البلدية بأسعار تتراوح بين 280 و320 جنيهًا للكيلوورام.

تأمين أسطوانات البوتاجاز وتوزيعها

وشملت خطة الاستعدادات وضع خطة لتوفير أسطوانات البوتاجاز خلال العيد، سواء عبر المستودعات أو من خلال سيارات التوزيع التي تعمل ليلاً ونهارًا، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين دون حدوث أزمات في التوريد.

الرقابة على محطات الوقود

أكد معاون وكيل وزارة التموين للإعلام والاتصال السياسي، متابعة محطات التموين بشكل دوري لضمان عدم وجود أي تكدسات وتوفير المواد البترولية بالكميات المطلوبة، مع الإعلان المستمر عن الأسعار الرسمية منعًا لأي تجاوزات.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي لضمان توفير السلع الضرورية، تحقيق استقرار الأسواق، وخدمة المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، بما يضمن لهم احتفالًا مريحًا وإجازة خالية من الأزمات التموينية.