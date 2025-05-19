التحقيقات الأولية لواقعة مشجع كفر الزيات تصف المشهد بـ "فج وخادش للحياء"

الغربية - مروة شاهين:

تجري المباحث الجنائية بمركز شرطة كفر الزيات في محافظة الغربية تحريات مكثفة حول واقعة المشجع الذي قام بفعل منافٍ للآداب العامة خلال مباراة فريقه، مالية كفر الزيات، أمام فريق تلا.

وذكرت التحريات الأولية أن المشهد الذي ظهر فيه المشجع كان "فجًا وخادشًا للحياء العام".

وكانت جهات التحقيق بمركز شرطة كفر الزيات، قررت في وقت سابق التحفظ على "حمادة. ال"، أحد مشجعي نادي مالية كفر الزيات، على ذمة التحقيق لاتهامه بارتكاب فعل فاضح في مدرجات الملعب أثناء احتفاله بفوز فريقه بنتيجة 5-1 على فريق تلا في دوري القسم الثاني.

وبحسب التحقيقات الأولية، أقدم المشجع على تصرفات غير لائقة أمام الجماهير عقب انتهاء المباراة، مما استدعى تدخل قوات الأمن التي تحفظت عليه وحررت محضرًا بالواقعة.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث، وأمرت بحجز المشتبه به لحين ورود تحريات المباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة.

يُشار إلى أن المباراة المذكورة أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة لمجموعة بحري بدوري القسم الثاني، وشهدت فوزًا كبيرًا لفريق مالية كفر الزيات على نظيره تلا، وهو ما أشعل حماس الجماهير الحاضرة.

وأثارت هذه الواقعة جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد من المستخدمين بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بينما دعا آخرون إلى ضرورة الالتزام بالسلوكيات اللائقة والقيم الرياضية أثناء الاحتفالات.

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