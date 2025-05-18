مبادرة "بإيدينا" تُكرّم أخصائيي صعوبات التعلم بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

شهدت مكتبة مصر العامة بمحافظة أسوان، حفل تكريم مميز نظمته مبادرة "بإيدينا"، لتكريم نخبة من أخصائيي صعوبات التعلم والتخاطب الذين ساهموا بجهودهم في دعم وتمكين الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة.

وشمل التكريم كلًا من الأخصائيات: مشيرة أمين، منى عبد الفتاح أبو المجد وإسراء صابر، تقديرًا لدورهن البارز في تطوير خدمات التأهيل والتعليم لتلك الفئة.

جاء الحفل بحضور المهندسة نبيلة عمران، رئيس شركة مصر الدولية للأنظمة وراعي المبادرة، و رضا إبراهيم، نائب رئيس نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بأسوان، ورضا مصطفى صالح أبورحيم المشرف على المشروع، والكاتب إبراهيم العجمي، المسؤول الإعلامي لنادي ذوي الاحتياجات الخاصة، والدكتور فارس احمد عطا، المدير التنفيذي لشركة الريادة الطبية بأسوان المستضيفة للمبادرة.

وتضمن الحفل عرضًا لأبرز إنجازات قسمي التخاطب والاحتياجات الخاصة بالمركز، بجانب لقاء مع نماذج من قصص النجاح المشاركة للامهات مع أطفالهم، حيث استُعرضت خطوات عملية وفعالة نحو تمكين هذه الفئة مجتمعيًا. كما شهد الحفل فقرات فنية وموسيقية قدمها أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، نالت إعجاب الحضور وأضفت أجواء من الفرح والتفاعل الإنساني.

وقالت مشيرة محمد أمين المشرف على تنفيذ المبادرة، إن هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة الهادفة لتعزيز التوعية المجتمعية بأهمية دعم وتأهيل الأطفال ذوي الهمم، وتقدير الكوادر المتخصصة في هذا المجال، وتأهيلهم أن يكونوا فاعلين ومنتجين في مجتمعهم.