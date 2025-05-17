بالصور- إغلاق مطعم غير مرخص وضبط مخزن مخالف خلال حملة ميدانية لمحافظ أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

قاد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حملة ميدانية موسعة بحي غرب مدينة أسيوط، استهدفت رفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة وتعزيز كفاءة المرافق العامة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لإعادة الانضباط إلى الشوارع وتنفيذ القانون بحزم على جميع المخالفين.

انطلقت الحملة من شارع المكتبات بمنطقة نائلة خاتون، حيث تم تنفيذ عدد من الإجراءات الفورية لضبط المخالفات والتعديات على الطريق العام، استجابة لشكاوى المواطنين من استغلال الأرصفة في أنشطة تجارية تعوق حركة السير وتتسبب في إزعاج السكان.

رافق المحافظ خلال جولته كل من الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وممدوح جبر رئيس حي غرب، وسيد جمال مدير إدارة المتابعة الميدانية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الحملة، أصدر محافظ أسيوط قرارًا بإغلاق أحد المطاعم غير المرخصة، بعد ضبطه يعمل دون أي تراخيص، كما تم اكتشاف استخدام شقة سكنية كمخزن غير آمن للمواد الغذائية، بدون أي اشتراطات صحية وتحتوي على أسطوانات بوتاجاز، ما يشكل خطرًا جسيمًا على السكان.

كما وجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة بين العمارات السكنية ورفع المخلفات المتراكمة، بالإضافة إلى طلاء واجهات المباني بلون موحد يتماشى مع الهوية البصرية للمدينة، في خطوة تهدف إلى تحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

وتضمنت الجولة الميدانية عددًا من الشوارع الحيوية، من بينها ميدان المجذوب، وشارع بورسعيد، والسكة الجديدة، وميدان المجاهدين، وشارع 26 يوليو، حيث وجه المحافظ إدارة المرور بدراسة تحويل شارع 26 يوليو إلى اتجاه مروري واحد يبدأ من تقاطع عمارة ساويرس وحتى ميدان المجاهدين، مع تخصيص شارع بورسعيد للخروج باتجاه ميدان المجذوب، بهدف تخفيف التكدسات المرورية والتصدي لانتشار الباعة الجائلين.

واختتم المحافظ جولته بتفقد شارع ثابت وامتداد يسري راغب وصولاً إلى ميدان المحطة، مؤكدًا على ضرورة إزالة جميع الإشغالات والتعديات، مع إلزام المحال التجارية بالمساحات المخصصة لها دون التعدي على الأرصفة أو الطريق العام، مع التنبيه بعدم تكرار هذه التجاوزات.

وأكد اللواء هشام أبو النصر خلال الجولة استمرار الحملات اليومية بجميع أنحاء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في مواجهة العشوائيات وتحقيق الانضباط، مشددًا على أن استعادة المظهر الحضاري لأسيوط يمثل أولوية تتماشى مع مكانتها كعاصمة للصعيد.

وقد أعرب عدد من المواطنين عن تقديرهم لجهود محافظ أسيوط، مشيدين بإزالة الإشغالات التي ساهمت في تحسين الحركة المرورية وتوفير بيئة حضارية، وأكدوا أن استجابة المسئولين لشكواهم تعكس حرص الدولة على خدمة المواطن وتحقيق الصالح العام.