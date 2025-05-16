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3 أيام في غيابات قناطر بولين.. انتشال جثمان الطفل عبدالرحمن المتوفى غرقًا بالبحيرة - صور

04:34 م الجمعة 16 مايو 2025
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    انتشال جثمان الطفل عبدالرحمن المتوفى غرقًا بالبحيرة (1)
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    انتشال جثمان الطفل عبدالرحمن المتوفى غرقًا بالبحيرة (3)
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    انتشال جثمان الطفل عبدالرحمن المتوفى غرقًا بالبحيرة (5)
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    انتشال جثمان الطفل عبدالرحمن المتوفى غرقًا بالبحيرة (2)
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    انتشال جثمان الطفل عبدالرحمن المتوفى غرقًا بالبحيرة (6)
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البحيرة - أحمد نصرة:

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، بالتعاون مع عدد من الغواصين المتطوعين، اليوم الجمعة، من انتشال جثمان طفل تعرض للغرق بعد بحث استمر 3 أيام، بمنطقة قناطر بولين، في مركز كوم حمادة، بمحافظة البحيرة.

كان الطفل عبدالرحمن بسيوني عمار، 14 عامًا، غرق أثناء استحمامه بمياه قناطر بولين قبل 3 أيام، ولم تفلح جميع محاولات العثور على جثمانه.

أودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة، تمهيدًا لعرضها على الطب الشرعي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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قوات الإنقاذ النهري انتشال جثمان مركز كوم حمادة محافظة البحيرة
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