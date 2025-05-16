3 أيام في ظلمات المياه.. البحث عن جثمان طفل غارق بالبحيرة - صور

البحيرة - أحمد نصرة:

تكثف قوات الإنقاذ النهري، بالتعاون مع عدد من الغواصين المتطوعين، جهودها لانتشال جثمان طفل تعرض للغرق بمنطقة قناطر بولين، في مركز كوم حمادة، بمحافظة البحيرة.

كان عبدالرحمن بسيوني عمار، 14 عامًا، تعرض للغرق أثناء استحمامه بمياه قناطر بولين قبل 3 أيام، ولم تفلح جميع محاولات العثور على جثمانه ولا يزال مختفيًا بالمياه حتى الآن.

وتوجه عدد من الغطاسين المتطوعين، وفرق إنقاذ استأجرها الأهالي إلى المنطقة للمشاركة في عمليات البحث.

وناشد الغطاس هشام الشوبكي الذي تواجد للمشاركة في عمليات البحث، أصحاب القوارب الميكانيكية، من المناطق القريبة من منطقة غرق الطفل، بالحضور للمشاركة في عمليات البحث، لاحتياج الغطاسين لهذا النوع من المراكب.

وأصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بيانًا تحذيريًا عقب تكرار حوادث الغرق بالمنطقة جاء فيه:

"نُهيب بجميع أولياء الأمور والشباب والأطفال ضرورة الامتناع التام عن النزول للغوص أو السباحة في: الرياح البحيري - قناطر بولين - ترعة النوبارية - ترعة الحاجر - ترعة أبو دياب) والأماكن المماثلة وذلك نظراً لخطورة هذه الأماكن"

وحدد البيان أسباب الخطورة في التيارات المائية شديدة وغير متوقعة، والأعماق متفاوتة والتي تشكل خطرًا كبيرًا، ووجود حشائش أو طمي قد يؤدي إلى الغرق، وعدم توافر وسائل إنقاذ أو رقابة مستمرة".