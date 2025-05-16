"قتلناه بـ 3 طرق ودفناه تحت السرير".. مفاجآت جديدة في مقتل موظف على يد زوجته وابنيها بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

كشفت تحقيقات نيابة محرم بك بالإسكندرية عن مفاجآت جديدة في واقعة مقتل موظف على يد زوجته وابنيها وإخفاء جثته في أرضية شقة مستأجرة في الواقعة المعروفة بـ"جريمة شقة محرم بك".

ويجرى التحقيقات في القضية التي حملت رقم 3277/2025 إداري قسم شرطة محرم بك المستشار محمد عليبة، وكيل النائب العام، تحت إشراف المستشار محمود الشيخ، رئيس نيابة محرم بك، والمستشار محمد خليل المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية الكلية.

وأقر المتهم الأول "الابن الأصغر" في التحقيقات أن يوم الواقعة عادت والدته من العمل وطلب منها زوجها المال الذي تحصلت عليه إلا أنها رفضت فتعدى عليها بالضرب، ما جعلها تشعر بالقهر والغضب وظلت تبكي- بحسب قوله.

وأضاف المتهم أنه وشقيقه الأكبر ووالدته قرروا التخلص من زوج أمهم وقتله واستغلوا نومه على السرير، قائلًا: "والدتي ضربته بقطعة حديد على رأسه مرتين وأنا طعنته بسكين في صدره وأخويا الكبير كتم نفسه بالمخدة".

ووفقًا لأقوال المتهم، قرر المتهمون إلقاء جثة المجني عليه في مكان نائي إلا أنهم خافوا من اكتشاف أمرهم، أو أن يرصدهم الجيران وكاميرات المراقبة، فقرروا أن يحفروا أسفل سرير غرفة النوم ويدفنوه ووضعوا فوقه السيراميك.

كان قسم شرطة محرم بك تلقى بلاغًا من فتاة تدعى "نيرة"، 12 عامًا، تتهم فيه والدتها "ال.هـ.ج"- توفيت قبل عام- وشقيقيها من الأم وهما "ع.س.م" و"أ.س.م" بقتل والدتها طعنًا بسكين وإخفاء جثته بدفنها في أرضية الشقة قبل 8 سنوات.

ووفقًا للبلاغ، اشترك المتهمون الثلاثة الأم وابنيها من زوجها الأول بقتل المجني عليه طعنًا بسكين خلال مشاجرة بينهما قبل نحو 8 سنوات، وقاموا بإخفاء جثته بدفنها في شقة مستأجرة بمنطقة محرم بك.

ألقي القبض على المتهمين فيما تبين أن الأم توفيت قبل نحو عام، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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