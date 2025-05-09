مفاجأة في جريمة "شقة محرم بك".. وفاة المتهمة بقتل زوجها قبل كشف الواقعة بعام

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

كشفت التحقيقات الجارية في واقعة مقتل رجل داخل منزله بالإسكندرية قبل 8 سنوات واتهام زوجته وابنه بارتكاب الجريمة عن مفاجأة جديدة، حيث تبين أن الأم - المتهمة الرئيسية في القضية - توفيت منذ عام.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على شاب متهم بالمشاركة في قتل والده عام 2017، وذلك عقب تقدم شقيقته ببلاغ تتهم فيه والدته وشقيقها بارتكاب الجريمة ودفن الجثة داخل شقة الأسرة في منطقة محرم بك، حيث بقيت مخفية لسنوات.

ووفق التحقيقات، فإن المُبلغة أفادت بأن الجريمة وقعت قبل ثماني سنوات إثر مشاجرة بين الأب والأم انتهت بطعن الأخير بسلاح أبيض، فيما ساعد الابن—الذي كان يبلغ حينها 15 عامًا—والدته في إخفاء الجثة، عبر دفنها في حفرة داخل المنزل وتغطيتها بالسيراميك. لإخفاء آثار الجريمة.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لفحص ملابسات القضية كاملة، والاستماع إلى شهادات أطرافها، وتحليل الأدلة المتاحة لكشف كافة التفاصيل حول الجريمة التي بقيت طيّ الكتمان لثماني سنوات.



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