مصرع شاب غرقا في ترعة الإبراهيمية ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لقى شاب مصرعه غرقا في مياه ترعة الإبراهيمية، في نطاق قرية هربشنت التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، اليوم الجمعة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بمصرع "حمادة.ص.م"، 30 عامًا، غرقا في مياه ترعة الإبراهيمية في نطاق مركز ببا.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، واستطاعوا بمساعدة الأهالي انتشال الجثمان، ونقله إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، و تحرر محضر بالواقعة.