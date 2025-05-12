محبوس بكفر الدوار ومزور اسمه.. كيف سقط المتهم في جريمة شقة محرم بك؟

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تباشر نيابة محرم بك بالإسكندرية التحقيق في مقتل موظف على يد زوجته وابنيها، وإخفاء جثته في أرضية شقة مستأجرة، في الواقعة المعروفة بـ"جريمة شقة محرم بك".

يُجري التحقيقات المستشار محمد عليبة، وكيل النائب العام، تحت إشراف المستشار محمود الشيخ، رئيس نيابة محرم بك، والمستشار محمد خليل، المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية الكلية.

وكشفت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 3277/2025 إداري قسم شرطة محرم بك، أن المدعو "ع.س.م"، الابن الأكبر للزوجة المتهمة في القضية، محبوس بقسم شرطة كفر الدوار على ذمة قضية مخدرات.

ووجهت مديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، مأمورية إلى قسم شرطة كفر الدوار، وجرى ترحيله إلى قسم شرطة محرم بك عقب استئذان النيابة العامة.

وتبين أن المتهم زوّر اسمه للهروب من الملاحقات الأمنية، وهو ما كشفه شقيقه "أ.س.م"، المتهم الثاني في القضية، والذي قررت النيابة في وقت سابق حبسه 4 أيام على ذمة القضية.

واصطحبت النيابة العامة الابن الأصغر إلى الشقة مسرح الجريمة، وأرشد عن مكان دفن جثة زوج والدته بأرضية الشقة تحت السيراميك، وجرى استخراج الرفات لاستكمال التحقيقات.

كان قسم شرطة محرم بك تلقى بلاغًا من فتاة تُدعى "نيرة"، 12 عامًا، تتهم فيه والدتها "السيدة.هـ.ج" -توفيت قبل عام- وشقيقيها من الأم، وهما "ع.س.م" و"أ.س.م"، بقتل زوج والدتها طعنًا بسكين، وإخفاء جثته طيلة 8 سنوات.

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