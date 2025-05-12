بعد نشر فيديو التعدي.. ضبط المتهمين في أحداث بلطجة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تمكن رجال مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، في إلقاء القبض على المتهمين في أحداث بلطجة بقرية الحمراوي التابعة لمركز كفر الشيخ بتعدي مجموعة من الأشخاص على عاطل من ذوي المعلومات الجنائية، وذلك عقب تداول مقطع فيديو على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يحتوي على تلك الأحداث.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العميد أحمد الجمل، مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بتلقي مركز الشرطة إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام حول وصول "أحمد.ا.س.ن"، وشهرته أحمد كهربا، عاطل، 29 عامًا، ويقيم بقرية الحمراوي، التابعة لمركز كفر الشيخ، مصابًا بجروح طعنية في أنحاء متفرقة من الجسم، وجروح قطعية بفروة الرأس بادعاء تعدي من آخرين.

انتقل مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، رفقة المقدم رامي شرف الدين، مفتش مباحث المركز، والرائد محمد هاني عصر، رئيس مباحث المركز، والنقيب علي ياسين، معاون مباحث المركز، إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وبسؤال المصاب اتهم المدعو "أشرف.ع.ن "، 24 عامًا، عاطل، وشهرته قلبظ، ويقيم بقرية القرضا، التابعة لمركز كفر الشيخ، وشقيقه "شادي"، في العقد الثاني من العمر، و"محمد.ع.ا"، 19 عامًا، ويقيم بنفس العنوان.

وبتكثيف التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، تبين وجود مشاجرة سابقة بين المجني عليه والذي سبق اتهامه في عدد 13 قضية ما بين "سرقة بالإكراه، وسرقات متنوعة، ومخدرات، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص"، وشقيق المتهم الأول.

وأوضحت التحريات أن تلك الخلافات كانت بسبب أمور مالية ما جعل المتهمين الثلاثة يعتدون على المجني عليه في مسقط رأسه قرية الحمراوي، مستخدمين أسلحة بيضاء "سكين، وبلطة"، وسلاح ناري "فرد خرطوش".

ألقي القبض على المتهمين وبمواجهتهم بالتحريات واتهامات المجني عليه اقروا بحقيقتها، وإرشادهم عن الأسلحة المستخدمة في الواقعة جرى ضبطها.

وتحرر عن ذلك المحضر 7167 لسنة 2025 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار ناجي أبورية، رئيس نيابة مركز كفر الشيخ والرياض بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد لهم في الموعد القانوني المحدد، وتعيين حراسة أمنية على المجني عليه بمستشفى كفر الشيخ العام.