إلغاء امتحان الجري.. جامعة بنها تصدر بيانا بشأن حالات الإغماء لطالبات كلية التربية الرياضية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصدر اتحاد طلاب جامعة بنها، بيانا حول حالات إغماء لطلاب كلية التربية الرياضية بنات بجامعة بنها، نتيجة إصابتهم بهبوط أثناء إجراء امتحان عملي لهم بالكلية.

أشار بيان اتحاد طلاب جامعة بنها أن الامتحان كان عملي بكلية علوم الرياضة، وبسبب ارتفاع درجات الحرارة، حدثت بعض حالات الإغماء بين الطالبات، وعلى الفور، تم نقل جميع الحالات إلى مستشفيات بنها الجامعية لتلقي العلاج المناسب.

وأضاف بيان جامعة بنها، أنه قد أظهرت الإسعافات الأولية وبروتوكول العلاج تحسن الحالة الصحية لجميع الطالبات، وتماثل جميعهن للشفاء بحمد الله، دون تسجيل أي حالات وفاة، وبلغ عدد الحالات التي استقبلتها المستشفى 24 حالة.

استطرد البيان، أن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، قد زاروا الطلاب يرافقهم وفد من اتحاد طلاب جامعة بنها برئاسة الطالب عبد الوهاب الفوهر - نائب رئيس الاتحاد، والطالب أحمد إسلام بركات - أمين اللجنة الإعلامية العليا، لتفقد الحالة الصحية للطالبات للاطمئنان عليهن.

استكمل البيان، أن جميع الحالات الآن بحالة صحية مستقرة، وتم السماح بخروجهن من المستشفى بعد التأكد من تمام شفائهن، وذلك برفقة أولياء الأمور.

اضاف البيان انه وبناءً عليه، تقرر إلغاء امتحان الجري لمسافة 500 متر، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات.

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