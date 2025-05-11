إصابة 20 طالبة بالإغماء خلال اختبار الجري في تربية رياضية بنات ببنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أُصيبت 20 طالبة بكلية التربية الرياضية بنات، بجامعة بنها، بحالات إغماء نتيجة تعرّضهن لهبوط أثناء أداء امتحان عملي بالكلية.

وتبيّن أن الاختبار كان عبارة عن جري لمسافة 800 متر، وأُصيبت الطالبات بالهبوط بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وتم نقل الطالبات، وعددهن 20، إلى مستشفى الجامعة، حيث جرى إسعافهن جميعًا، وصرّح لهن بالخروج لاحقًا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من هيئة الإسعاف بوقوع حالات إغماء بين عدد من طالبات كلية التربية الرياضية أثناء أداء الاختبار العملي بالكلية (امتحان الجري).

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الكلية، حيث تبين إصابة 20 طالبة بحالات إغماء، وتم نقلهن إلى مستشفى الجامعة.

وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة للطالبات، وصرّح لبعضهن بالخروج. وتبيّن أن الإغماء حدث أثناء أداء اختبار الجري لمسافة 800 متر، نتيجة الإجهاد وارتفاع درجات الحرارة.