مصرع شابين من عائلة واحدة في حادث سير بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى شابان من عائلة واحدة، مصرعهما، اليوم السبت، إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة نصف نقل على رافد الطريق الدولي الساحلي كفر الشيخ - بلطيم.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم السبت، وصول شابين متوفيين إلى مشرحة مستشفى بلطيم النموذجي نتيجة الحادث.

وتبين من سجلات مستشفى بلطيم التخصصي أن المتوفين في الحادث أبناء عمومة هما يسري يحي شعبان، 27 عامًا، ومصطفى محمود شعبان، 25 عامًا، ويقيمان بقرية إبيار التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

ووفق التحقيقات الأولية لرجال الشرطة كشفت عن الشابين كانا يستقلان سيارة نصف نقل تحمل لوحات معدنية أرقام ع س ا 7671 فانقلبت بهما السيارة على رافد الطريق الدولي الساحلي كفر الشيخ - بلطيم.

وتحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.