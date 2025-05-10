"البيك أب" تندثر.. إضافة 10 ميكروباصات جديدة لقرى مركز ملوي بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

أشاد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بمواصلة المبادرة المجتمعية لتوفير وسائل نقل حديثة وآمنة، مؤكداً أن المبادرات الشعبية تمثل أحد دعائم التنمية المستدامة، وتسهم بشكل فعّال في تحسين مستوى الخدمات، من خلال التكامل مع جهود الدولة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع النقل والمواصلات، والقضاء على استخدام سيارات البيك أب في نقل المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم السبت، أصحاب السيارات المشاركة، بحضور عصام بيومي وهشام بيومي من رعاة المبادرة، وأسامة إسماعيل نقيب سائقي ملوي وديرمواس، وأحمد خلف رئيس مركز ومدينة ملوي، وتم الإعلان عن إطلاق دفعة جديدة تضم 10 سيارات “ميني باص” مخصصة لخدمة أهالي قرى مركز ملوى، ضمن جهود تعزيز منظومة النقل الجماعي بالمناطق الريفية.

وأشار المحافظ، إلى أن هذه الخطوة تعكس وعي ومسؤولية المجتمع المدني تجاه دعم جهود الدولة في تيسير حياة المواطنين، مؤكداً أن توفير وسائل نقل آمنة ومناسبة يسهم في رفع المعاناة عن الأهالي، وتسهيل حركة التنقل اليومية بين القرى والمراكز.