8 ساعات من الجحيم وخسائر بالملايين.. ماذا جرى في شبراملس بالغربية؟

كتب- علي عبد المنعم:

ليلة لا تُنسى عاشها أهالي قريتي شبراملس والعزيزية في محافظة الغربية، بعدما اشتعلت النيران في شونة كتان ضخمة على مساحة تُقدَّر بـ3.5 فدان، زمام مشترك بين القريتين، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص بحالات اختناقات، لتتحول سماء المنطقة إلى كتلة لهب ودخان كثيف، في مشهد مرعب.

كانت الساعة تشير إلى تمام السادسة مساءً، حين تصاعدت ألسنة اللهب فجأة، وجعلت سكان المنطقة يهرعون خارج منازلهم لمحاولة السيطرة على النيران، وبعد إبلاغ غرفة عمليات المحافظة، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الجهات المعنية، وتفعيل خطة الاستجابة الفورية بالتنسيق الكامل بين أجهزة المحافظة ومرافق الطوارئ، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وتطبيقًا للإجراءات القياسية في إدارة الأزمات.

8 ساعات متواصلة من النار

"كأنها نار لا تنطفئ"، هكذا وصف أحد شهود العيان بداية الحريق، الذي استمر أكثر من 8 ساعات متواصلة، تخللها أصوات استغاثات وصرخات خوف، ومحاولات مستميتة لإخماد ألسنة النيران المتصاعدة التي التهمت الشونة بالكامل.

الإغاثة لم تتأخر، ومع أولى دقائق البلاغ، أعلنت محافظة الغربية حالة الاستنفار القصوى، وتحركت على الفور قوات الإطفاء والدفاع المدني، مدعومة بـ19 سيارة إطفاء، و22 فنطاس مياه، و8 لوادر، في مشهد درامي من التعاون بين مختلف الأجهزة، بمشاركة فرق الكهرباء، والغاز، والمياه، والإسعاف، ووحدات محلية من كل المراكز.

محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي انتقل إلى موقع الحريق، وأعلن من هناك أن السيطرة الكاملة على الحريق تمت بعد جهود مضنية، وأن الخطة المحكمة التي نُفذت فور البلاغ أنقذت المنطقة من كارثة أكبر، خاصة مع سهولة اشتعال الكتان المخزن.

6 إصابات وخسائر بالملايين

ورغم السيطرة، لم تمر الحادثة دون خسائر، حيث تم تسجيل 6 إصابات تراوحت بين اختناقات وكدمات وكسور، تم التعامل معها طبيًا في الموقع، ونقل البعض إلى مستشفى زفتى العام، مع تأكيد المحافظ أن "لا خسائر في الأرواح".

ووسط نيران الكتان، برزت بطولات رجال الحماية المدنية الذين وصفهم المحافظ بـ"الأبطال"، وظهر أيضًا معدن الأهالي الأصيل الذين شاركوا في أعمال الإطفاء وساندوا الفرق الميدانية بكل شجاعة.

لكن، الخسائر المادية كانت فادحة، فالشونة احترقت بالكامل، وتكبد أصحابها مبالغ طائلة، لم تُحصر بدقة بعد، وأكد المحافظ أن هناك تعاطفًا كاملًا مع المتضررين، وأن الجهات التنفيذية تتابع الوضع عن قرب حتى انتهاء عمليات التبريد تمامًا.

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