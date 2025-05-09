نيران ضخمة تلتهم كتان الغربية.. فيديو يوثق حجم الكارثة

الغربية - مروة شاهين:

تسببت نيران ضخمة اندلعت، عصر اليوم الجمعة، في شونة لتخزين محصول الكتان بقرية شبراملس التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، في خسائر طائلة لمزارعي القرية، تجاوزت قيمتها ملايين الجنيهات وفقًا لروايات الأهالي، ورغم الجهود المستمرة، لا تزال فرق الإطفاء تكافح للسيطرة على الحريق.

وكانت محافظة الغربية، أعلنت حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الحريق الذي امتد ليشمل مساحة تقدر بنحو 3.5 فدان تقع في نطاق مشترك بين قريتي العزيزية التابعة لمركز سمنود وشبرا ملس التابعة لمركز زفتى، وأسفرت الكارثة حتى الآن عن إصابة 6 أشخاص بحالات اختناق متنوعة.

وفي استجابة عاجلة، دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية بـ19 سيارة إطفاء مدعومة بخزان مياه ضخم سعة 35 طنًا، بالإضافة إلى 8 سيارات إسعاف لنقل المصابين، و8 لوادر ثقيلة للمساعدة في عمليات الإخماد، و22 فنطاس مياه.

كما تلقت فرق الإطفاء دعمًا إضافيًا بـ 12 سيارة مياه من مختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك في إطار خطة دعم عاجلة لتسريع السيطرة على موقع الحادث.

كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان وفرق الإطفاء، قامت الأجهزة التنفيذية بفصل التيار الكهربائي ومصدر الغاز عن المنطقة المحيطة بموقع الحريق في شبرا ملس، كما تمركزت وحدات المرور لتنظيم حركة السير وتسهيل دخول وخروج المعدات الثقيلة وسيارات الطوارئ بكفاءة.

وأسفر الحادث حتى الآن عن إصابة 6 أشخاص، تنوعت إصاباتهم بين حالات اختناق وكدمات واشتباه في كسور، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في موقع الحادث، فيما جرى نقل بعض الحالات التي استدعت تدخلًا طبيًا إضافيًا إلى مستشفى زفتى العام، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وحالتهم مستقرة.

وتجري حاليًا جهود مكثفة للسيطرة الكاملة على الحريق وحصر الخسائر النهائية التي لحقت بالمزارعين ومحصول الكتان.

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