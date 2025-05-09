إعلان حالة الطوارئ فى الغربية للسيطرة على حريق شبراملس -قرار رسمي

الغربية- مروة شاهين:

قرر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، رفع درجة الاستعداد وإعلان حالة الطوارئ لمحاولة السيطرة على حريق شب بشونة كتان على مساحة تقدر بنحو 3.5 فدان، في نطاق زمام مشترك بين قرية العزيزية التابعة لمركز سمنود وقرية شبراملس التابعة لمركز زفتى، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص بحالات اختناقات.

كانت غرفة عمليات المحافظة، تلقت إخطارا في تمام الساعة السادسة مساءً بنشوب الحريق، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الجهات المعنية، وتفعيل خطة الاستجابة الفورية بالتنسيق الكامل بين أجهزة المحافظة ومرافق الطوارئ، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وتطبيقًا للإجراءات القياسية في إدارة الأزمات.

وانتقلت القيادات التنفيذية إلى موقع الحادث، حيث تواجد الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، ورؤساء الوحدات المحلية، لمتابعة عمليات الإطفاء ميدانيًا، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية

وجرى الدفع بعدد (19) سيارة حماية مدنية، وخزان مياه بسعة 35 طنًا، وعدد (8) سيارات إسعاف، و(8) لوادر ثقيلة، و(22) فنطاس مياه، بالإضافة إلى دعم إضافي بعدد (12) سيارة مياه من مختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك في إطار خطة دعم عاجلة لتسريع السيطرة على موقع الحادث

كما تم فصل التيار الكهربائي ومصدر الغاز عن المنطقة المحيطة بالحريق كإجراء احترازي، وتمركزت وحدات المرور لتيسير الحركة وضمان دخول وخروج المعدات الثقيلة وسيارات الطوارئ بكفاءة

وأسفر الحادث عن إصابة (6) أشخاص حتى الآن، بينهم حالات اختناق وكدمات واشتباه كسور، وتم تقديم الإسعافات الأولية ميدانيًا، مع نقل بعض الحالات التي استدعت التدخل الطبي إلى مستشفى زفتى العام، وجميعهم تحت المتابعة الطبية وحالتهم مستقرة

وأكد محافظ الغربية أن الموقف يخضع لمتابعة مباشرة من غرفة العمليات، وأن كافة أجهزة المحافظة في حالة انعقاد دائم حتى الانتهاء الكامل من أعمال الإطفاء والتأمين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية وعدم التجمهر لتيسير عمل فرق الإنقاذ والمرافق

وتؤكد المحافظة استمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، مع المتابعة اللحظية لأي تطورات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامة المنشآت.

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