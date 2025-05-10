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ضبط سيارة محمّلة 8 أطنان دقيق مدعّم قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة

11:52 ص السبت 10 مايو 2025

ضبط سيارة محمّلة 8 أطنان دقيق مدعّم قبل بيعها بالس

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البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة بدمنهور، أسفرت عن ضبط سيارة محمّلة بـ 8 أطنان و300 كيلوجرام من الدقيق البلدي المدعّم الخاص بالبطاقات التموينية ، قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء.

جرى التحفظ على الكمية المضبوطة، وحرر المحضر اللازم مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

و أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق، والحفاظ على الدعم المقدَّم للمواطنين، وضمان وصول السلع التموينية إلى مستحقيها.

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ضبط سيارة دقيق مدعّم السوق السوداء البطاقات التموينية
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