ضبط سيارة محمّلة 8 أطنان دقيق مدعّم قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة بدمنهور، أسفرت عن ضبط سيارة محمّلة بـ 8 أطنان و300 كيلوجرام من الدقيق البلدي المدعّم الخاص بالبطاقات التموينية ، قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء.

جرى التحفظ على الكمية المضبوطة، وحرر المحضر اللازم مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

و أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق، والحفاظ على الدعم المقدَّم للمواطنين، وضمان وصول السلع التموينية إلى مستحقيها.