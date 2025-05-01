في عيد العمال.. متحف شرم الشيخ يتوّج نموذجًا خشبيًا لصناعة الجعة على قائمة العرض خلال شهر مايو

جنوب سيناء - رضا السيد:

احتفل متحف شرم الشيخ في جنوب سيناء، بعيد العمال باختيار قطعة أثرية تُصوّر حياة العمال في المجتمع المصري القديم، لتكون قطعة العرض على مدار شهر مايو، وذلك تفعيلًا لمسابقة "أنت من تقرر"، التي يقوم خلالها جمهور المتحف باختيار قطعة أثرية لتكون على قائمة العرض المتحفي خلال شهر كامل.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إنه جرى اختيار نموذج خشبي ذو جانبين، أحدهما يمثل صناعة الجعة، والآخر يُصوّر الريف المصري القديم، ويعود هذا النموذج الخشبي البديع لعصر الدولة الوسطى بحوالي 2000 قبل الميلاد، مؤكدًا أن هذا الصندوق يعطي انطباعًا عن الحياة اليومية، ويُصوّر حياة العمال في المجتمع المصري القديم.

وأوضح مدير المتحف، في تصريح اليوم، أن صناعة الجعة في مصر القديمة كانت عن طريق دمج عجينة رغيف خبز مع عسل وماء وتركه حتى يختمر، ثم عصره داخل جرار لاستخلاص الجعة.

وأكد أن الحضارة المصرية القديمة كانت ثمرة جهد بشري عظيم، فقد قدّس المصري القديم العمل وأبدع فيه، فكان العمال هم القلب النابض للمشاريع العملاقة، من بناء السدود وشق القنوات، إلى تشييد الأهرامات والمعابد والمقابر.

وأشار إلى أن القدماء المصريين شيدوا مدنًا للعمال مثل مدينة "بناة الأهرام بالجيزة، واللاهون، وتل العمارنة، ودير المدينة بالأقصر"، وهذه المدن كشفت عن طرق العمل، وتنظيم الفرق، وحياة هؤلاء المبدعين الذين صنعوا أمجاد مصر.