من رتبة أسد الرسول مرقس..البابا ثيودوروس الثاني يهدي محافظ الإسكندرية وسام القائد-صور5

الإسكندرية - محمد عامر:

تسلم الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وسام القائد من رتبة أسد الرسول مرقس، من البابا ثيودوروس الثاني بطريرك الروم الارثوذكس بمصر وسائر بلاد أفريقيا "، وهي من الأوسمة المميزة التي تمنحها البطريركية لرؤساء الوزراء والوزراء المميزين في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الإسكندرية، البابا ثيودوروس الثاني، اليوم الثلاثاء، بمكتبه، لمناقشة سبل توطيد وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد خالد أن المحافظة حريصة على زيادة تعزيز التعاون وتقديم الدعم الكامل للجالية اليونانية بالإسكندرية، بالإضافة إلى التنسيق لإقامة مشروعات مشتركة تهدف إلى إحياء التراث اليونان ليكون إرثا للأجيال القادمة، وهو ما رحب به البابا.

وأهدى خالد "درع محافظة الإسكندرية" إلى البابا ثيودوروس الثاني،على جهوده خلال الفترة الماضية والمستمرة حتى الآن لتعزيز التعاون بين الجانبين.

ومن جانبه؛ أكد البابا ثيودوروس الثاني على أن مصر هي بلد حبيبة ومباركة وبعث برسالة محبة وسلام للعالم أجمع من هذه الأرض الطيبة المضافة، مشيرًا إلى أن الإسكندرية مدينة عريقة مليئة بالتاريخ ويكن لها الكثير من الحب حيث أنها من أجمل إسكندريات العالم.

وثمن البابا ثيودوروس الثاني ما تم إنجازه من مشروعات قومية في الإسكندرية، مضيفا أن الجالية اليونانية والقبرصية في المحافظة يعيشون في وطنهم الثاني حيث أن للمدينة مكانة خاصة في قلوب الجميع.