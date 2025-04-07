تشييع جثمان مدير إدارة الباجور التعليمية بالمنوفية -فيديو وصور

المنوفية- أحمد الباهى:

شيع المئات من أهالي قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، جثمان "أسامة البسيوني" مدير إدارة الباجور التعليمية الذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين، أثناء عمله وتواجده بمدرسة المؤسسة بنون.

وخيمت حالة من الحزن بين أهالي القرية، مُشيدين بأخلاقه وعلاقاته الطيبة بالأهالي، كما حضر الجنازة محمود الفولي وكيل وزارة التعليم المنوفية السابق وعدد من مسؤولي مديرية التربية والتعليم.

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