مصدر بالمنوفية يكشف تفاصيل وفاة مدير إدارة الباجور على باب إحدى المدارس

المنوفية- أحمد الباهي:

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن تفاصيل وفاة أسامة البسيوني مدير إدارة الباجور التعليمية، صباح اليوم الاثنين، على باب إحدى المدارس.

كان "البسيوني" تعرض لإغماءة مفاجئة، اليوم الاثنين، وحاول العاملون بإحدى مدارس الباجور إسعافه إلا أنه وافته المنية.

وقال المصدر، إن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، قام بزيارة مفاجئة اليوم إلى عدد من المدارس التابعة لإدارة الباجور التعليمية، ورصد عدد من الملاحظات خلال جولته، وأبلغ مدير إدارة الباجور بالقدوم إلى مكتبه، وأثناء تواجد "البسيوني" بمدخل مدرسة المؤسسة بنون بالباجور سقط فجأة على إثر تعرضه لإغماءة.

وأشار المصدر إلى أنه جرى نقل مدير الإدارة التعليمية إلى مستشفى الباجور التخصصي، وحاول الأطباء إسعافه ونقله إلى العناية المركزة بالمستشفى، إلا أن حالته تدهورت سريعًا وتوفاه الله.