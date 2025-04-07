قهوجي يتخلص من حياته في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أقدم "قهوجي" على التخلص من حياته بتناول قرص حفظ الغلال، داخل منزله بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوصول "ح.م.أ"، 50 عامًا، مقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز ببا، إلى المستشفى المركزي، مصاب بحالة إعياء، إدعاء تناوله مادة سامة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء تحويله إلى معهد السموم بالقاهرة.

وتبين من أقوال أسرته أنه أقدم على تناول قرص حفظ الغلال «حبة الغلة السامة»، لمروره بأزمة نفسية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.